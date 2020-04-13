الاحتلال يقتحم مدناً في الضفة ويعتقل القيادي أبو طير

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين بينهم قيادي بحماس، وأسرى محررون.



واقتحمت قوات الاحتلال رام الله والبيرة، واعتقلت النائب في المجلس التشريعي سابقاً، الأسير المحرر، المقدسي محمد أبو طير بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم أبو رداحة من بيتونيا غرب رام الله، والأسيرين المحررين محمود سليم، ومعاوية رياشية من بلدة عزون شرق قلقيلية، والأسير المحرر أحمد موسى من زواتا قرب نابلس، وعبد الجواد عمر حمايل، من البيرة، وشادي محمد حساسنة، من بيت لحم.



والنائب أبو طير (69 عاماً) قيادي في حركة (حماس) كان قد أبعده الاحتلال عن مدينة القدس في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علماً بأنه أمضى نحو 30 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية.



وباعتقال أبو طير، يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 6 نواب، وهم: أحمد سعدات، ومحمد النتشة، وحسن يوسف، وخالدة جرار، ومروان برغوثي.