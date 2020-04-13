حبس شخصين لمدة عام وتغريمهما 2000 دينار لخرقهما قانون الطوارئ في جنين

حكمت محكمة صلح جنين على شخصين بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 2000 دينار أردني، وذلك لخرقهما قانون الطوارئ.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن شرطة المحافظة، قامت بإلقاء القبض على شخصين، وذلك لخرقهما حالة الطوارئ التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس (كورونا) وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.





وقامت النيابة بدورها بإحالتهما إلى القضاء، الذي أصدر حكمه بحق الشخصين المذكورين بالحبس لمدة عام، وغرامة مالية قدرها ألفي 2000 أردني لخرقهما قانون الطوارئ، وعدم الالتزام بالأوامر والتعليمات الصادرة في ظل هذه الحالة.



وأضافت: بأنه قد تم تخفيف مدة الحكم لثلاثة شهور حبس فعلي وغرامة 1000 دينار أردني واجبة الدفع بحقهما.

رام الله - دنيا الوطن