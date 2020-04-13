الولايات المتحدة: 1514 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية فجر اليوم الاثنين، بوفاة 1514، شخصاً بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية بالولايات المتحدة.



ووفق وكالة (رويترز)، فقد سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس (كورونا) بالمقارنة مع باقي دول العالم.



وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية بلغت الوفيات نحو 2000 حالة يوميا، وكان العدد الأكبر في مدينة نيويورك ومحيطها.



وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، باحتواء أزمة انتشار فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة.



وأقر ترامب في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواجه "تحديات فريدة من نوعها" ناجمة عن الفيروس الجديد.



وتابع: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للمسيحية - الحب والرحمة والعطف - التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأمريكي"، كما نقل موقع (روسيا اليومم).



ولفت إلى أن عددا لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلا إنهم يؤدون "عملا استثنائيا لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".



كما أشاد ترامب في الرسالة بجهود الكوادر الطبية والمستجيبين الأوائل والموظفين المهمين والشركات الذين يساهمون بوقتهم ومواردهم في المعركة ضد الفيروس.



وبينما تزايدت حصيلة الوفيات بحث الرئيس دونالد ترامب الموعد الذي ربما تبدأ فيه البلاد في العودة إلى الحياة الطبيعية.



وكان للقيود الواسعة على حركة التنقل لغير الضرورة التي فرضت خلال الأسابيع القليلة الماضية في 42 ولاية أثر بالغ على الاقتصاد وأثيرت الأسئلة عن المدى الزمني لاستمرار إغلاق الأعمال ومنع السفر.



وتجاوز عدد الأمريكيين الذين طلبوا إعانة بطالة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 16 مليوناً.