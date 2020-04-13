مقتل ستة أشخاص إثر عواصف وأعاصير اجتاحت جنوب الولايات المتحدة

فيضانات وأعاصير في ولاية مسيسبي

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم يوم الأحد بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي (مسيسبي) و(لويزيانا)، متسببة في أكثر من 12 إعصارا ومخلفة دماراً.



ووقعت العاصفة في أحد عيد القيامة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في البيوت بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما (مسيسبي) و(لويزيانا) بسبب جائحة فيروس (كورونا).



وسجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على (تويتر)، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ونشرت مدينة "مونرو" في (لويزيانا) صوراً لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت: إن مطار مونرو الإقليمي ألغي كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.