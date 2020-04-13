شؤون فلسطينية

إغلاق منطقة بمخيمٍ للاجئين الفلسطينيين بالأردن بعد إصابة ثلاث حالات بفيروس (كورونا)

إغلاق منطقة بمخيمٍ للاجئين الفلسطينيين بالأردن بعد إصابة ثلاث حالات بفيروس (كورونا)
مخيم للاجئين الفلسطنيين في الاردن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إغلاق منطقة في مخيم جبل النصر للاجئين الفلسطينيين، شرق العاصمة عمان، بشكل كامل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المنطقة.

وأوضح في تصريحات لقناة (المملكة)، أن القرار، جاء بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، إثر إجراء فحوص عشوائية في المنطقة النصر، وسيتم التوسع الاثنين في إجراء فحوص لمخالطين للمصابين في المنطقة.

وأوضح رئيس لجنة خدمات مخيم النصر، زياد سلمان، أن فريقاً طبياً زار المخيم السبت، لأخذ عينات عشوائية في المخيم، والتي وصلت إلى 165 عينة فورية، وكانت النتائج سلبية، وكذلك 43 مسحة أنفية، كان من ضمنها ثلاث عينات فقط بنتيجة إيجابية.

وذكر سلمان، أن مصاباً من المنطقة يعمل في محل تجاري في منطقة "عبدون" غرب عمان، والذي أغلق بعد اكتشاف الإصابة، إضافة إلى زوج وزوجته.

وتحدث سلمان عن إغلاق المنطقة من بداية المخيم باتجاه السوق الرئيسي في المخيم باتجاه مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ثم باتجاه بداية المخيم، من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وتبلغ مساحة المخيم 69 دونماً، ويسكنه 15 ألف نسمة وفق سلمان، الذي أوضح أن المخيم مكتظ بالسكان، ويتبع منطقة النصر.

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