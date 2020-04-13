الشرطة تقّبض على ثلاثة أشخاص لمخالفة قانون الطوارئ بضواحي القدس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص، اثنان انتحلا صفة مسعفين، وآخر صاحب صالون حلاقة، لعدم الالتزام بقانون الطوارئ في ضواحي القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وأثناء تواجد دورية تابعة لشرطة ضواحي القدس في شارع "رافات" أوقفت مركبة بداخلها شخصان من سكان شمال غرب القدس، ولتبرير الحركة قدما بطاقات مسعفين، كما وقاما بوضع إشارة الهلال الأحمر على زجاج المركبة، وبالتواصل مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني تبين بانهما لا يعملان مسعفين وأن البطاقتين مزورتان.



وأضافت: بأن الشرطة وأثناء جولة تفقدية في مدينة الرام للتأكد من إغلاق المحلات التجارية بالوقت المحدد وفقا لحالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الفلسطينية فقد تم ضبط صاحب صالون حلاقة في الرام يعمل خلافاً للقانون وتبين بأن الشرطة ضبطته في وقت سابق ووقعته على تعهد يقضي بالالتزام وعدم فتح الصالون خلافا لقانون الطوارئ.



وأكدت بأن الشرطة أحالت المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.