صحيفة أمريكية: إيران لم تَعد تُشكّل خطراً أمنياً على إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (نيويورك تايمز)، في تقرير لها، أن جهاز (موساد) الإسرائيلي، تأكد من أن إيران، بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيها، لم تعُد تشكل خطراً أمنياً وشيكاً على إسرائيل.



وأضافت وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أنه لذلك يمكن لـ (موساد) الانخراط في المساعي لمواجهة الوباء.



في سياق آخر، نقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة الإيرانية، أن الإحصاءات التي يعلنها يومياً المتحدث باسم الوزارة، حول الإصابات والوفيات بالفيروس ليست واقعية، لافتاً إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، مما يتم إعلانه.