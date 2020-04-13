أجواء غائمة جزئياً وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو لطيفاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والجو ربيعي لطيف في معظم المناطق نهاراً، وبارداّ في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.