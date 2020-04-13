الصين تسجل أعلى ارتفاع يومي للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) منذ ستة أسابيع

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت الصين اليوم الاثنين، 108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، ما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية، منذ أكثر من ستة أسابيع.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي أعلن عن 98 إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي وبزيادة عن 97 حالة، أعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة بحالتين ليصل إلى 3341.