دولي

أكثر من 113 ألف وفاة ونحو مليون و 838 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بالعالم

أكثر من 113 ألف وفاة ونحو مليون و 838 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بالعالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا المستجد - " كوفيد19" أن الفيروس اوقع حتى مساء اليوم الأحد، 113,312 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليون و838 ألف شخص، تعافى منهم نحو 422 الف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 210 دول وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,533 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الامريكية الجزء الاكبر منها، حيث اعلنت اليوم عن 1,090 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 21,667 شخصاً، لتتصدر امريكا بذلك جميع دول العالم من حيث الوفيات والاصابات التي بلغت حصيلتها 550,699 شخصاً منهم 17,820 إصابة جديدة.

وأصبحت ايطاليا تحل في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 19,899، منهم 431 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 156,363 إصابة.

وحلت اسبانيا في المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 16,972 شخصاً منهم 366 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 166,019 شخصاً، متفوقة بذلك على ايطاليا بنحو 10 آلاف إصابة. يليها فرنسا في المركز الرابع بحصيلة 14,393 وفاة، و 132,591 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 10,612، و 84,279 إصابة حتى الان.

ولا تزال إيران تحتل المركز السادس عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 4,474 شخصاً، و71,686 إصابة، لتأتي بلجيكا في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 3,600 حالة، و 29,647 إصابة، ثم الصين التي اصبحت في المركز الثامن بحصيلة 3,339 وفاة، و82,052 إصابة، وحلت ألمانيا في المركز التاسع مسجلة وفاة 2,945 شخصاً، وإصابة 126,291 إصابة، وفي المركز العاشر حلت هولندا بحصيلة 2,737 وفاة، و25,587 إصابة.

اما في الشرق الاوسط، واضافة لايران، اصبحت تركيا تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، مسجلة حصيلة بلغت 1,198 وفاة، و56,956 إصابة حتى الآن، لتحتل من حيث عدد الوفيات المركز ال11 عالميا من حيث حصيلة الوفيات.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة اليوم الأحد، عن وفاة 56 شخصاً متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا المستجد- "كوفيد19"، وعن اكتشاف 1,702 إصابة جديدة مؤكدة.

وأوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الجزائر، ومصر، والسعودية، والمغرب، والعراق، وقطر، وسلطنة عمان، وتونس، والإمارات، فيما سجلت بقية الدول إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت الجزائر اليوم 18 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 293 شخصاً، كما سجلت 89 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,914 حالة حتى الآن.

كما أعلنت مصر اليوم عن وفاة 13 شخصاً، من مجموع 159 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 126 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 2,065.

فيما أعلنت السعودية اليوم عن وفاة 7 اشخاص من مجموع 59 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 429 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4,462 شخصا.

كما أعلنت المغرب عن وفاة 7 مواطنين من مجموع 118 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 116 إصابة جديدة من مجموع 1,661 حالة.

وأعلنت العراق، اليوم، عن وفاة 4 أشخاص ليصل مجموع الوفيات الى 76، وتسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 1,352 حالة.

وفي ذات السياق أعلن اليوم في تونس عن وفاة 3 أشخاص ليرتفع بذلك عدد الضحايا في البلاد الى 31، وعن اكتشاف 22 إصابة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 707 حالة.

وأعلنت قطر عن وفاة شخص واحد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 7، كما تم اليوم اكتشاف اصابة 251 شخصاً بالفيروس، من مجموع 2,979 إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد.

وأعلنت سلطنة عمان عن وفاة شخص واحد متأثرا بإصابته بالفيروس من أصل 4 حالات وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 53 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 599 حالة في البلاد.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم، عن 216 إصابة جديدة من مجموع 2,728 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت 6 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

كما اعلنت الكويت اليوم عن اكتشاف 80 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 1,234، توفي منهم شخص واحد حتى الآن.

وفي البحرين تم اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة من مجموع 1,087 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن، فيما سجلت جيبوتي اليوم 27 إصابة جديدة من مجموع 214 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن شخصان اثنان.

وأعلن اليوم في فلسطين عن اكتشاف 22 اصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 290، توفي منهم مواطنان إثنان.

كما أعلنت لبنان اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 630 شخصاً، توفي منهم 20 شخصاً.

وكذلك أعلنت الأردن عن اكتشاف 8 إصابات جديدة من مجموع 389 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

أخبار ذات صلة

فيروس (كورونا) يقتل صديق ترامب المُقرب

فيروس (كورونا) يقتل صديق ترامب المُقرب

كورونا يستعيد نشاطه لدى أكثر من 110 كوريين بعد تماثلهم التام للشفاء

كورونا يستعيد نشاطه لدى أكثر من 110 كوريين بعد تماثلهم التام للشفاء

ترامب يكشف عن أنباء جيدة بشأن الحرب على فيروس (كورونا)

ترامب يكشف عن أنباء جيدة بشأن الحرب على فيروس (كورونا)

بوتين يجري اتصالاً ثلاثيا مع الملك سلمان وترامب

بوتين يجري اتصالاً ثلاثيا مع الملك سلمان وترامب

أردوغان يرفض استقالة وزير تركي قدمها بسبب فيروس (كورونا)

أردوغان يرفض استقالة وزير تركي قدمها بسبب فيروس (كورونا)

إيران.. حُكم غريب على شاب خرق حظر التجول

إيران.. حُكم غريب على شاب خرق حظر التجول

شاهد: إسرائيل تستعين بوحدة عسكرية لمواجهة فيروس (كورونا)

شاهد: إسرائيل تستعين بوحدة عسكرية لمواجهة فيروس (كورونا)

فرنسا تُسجّل 561 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا)

فرنسا تُسجّل 561 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة: استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة: استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي

إصابة مواطنيْن في اعتدء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنيْن في اعتدء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطن برصاص مجهولين شرق جنين

إصابة مواطن برصاص مجهولين شرق جنين

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

وفاة مُسن فلسطيني إثر إصابته بفيروس (كورونا) في نيويورك

وفاة مُسن فلسطيني إثر إصابته بفيروس (كورونا) في نيويورك

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر أسماء العالقين الذين سيصلون عبر (معبر رفح)

طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر أسماء العالقين الذين سيصلون عبر (معبر رفح)

منوعات

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي &#34;اللغد&#34; بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي "اللغد" بالحجاب

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على &#34;BBC&#34; تعلن خبراً سيئاً

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على "BBC" تعلن خبراً سيئاً

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

هناء نصور تعلن شفاءها من &#34;كورونا&#34; وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

هناء نصور تعلن شفاءها من "كورونا" وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

عربي

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان

الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان

مصر تُعلن الحصيلة الإجمالية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا)

مصر تُعلن الحصيلة الإجمالية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا)