أكثر من 113 ألف وفاة ونحو مليون و 838 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا المستجد - " كوفيد19" أن الفيروس اوقع حتى مساء اليوم الأحد، 113,312 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليون و838 ألف شخص، تعافى منهم نحو 422 الف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 210 دول وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,533 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الامريكية الجزء الاكبر منها، حيث اعلنت اليوم عن 1,090 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 21,667 شخصاً، لتتصدر امريكا بذلك جميع دول العالم من حيث الوفيات والاصابات التي بلغت حصيلتها 550,699 شخصاً منهم 17,820 إصابة جديدة.



وأصبحت ايطاليا تحل في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 19,899، منهم 431 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 156,363 إصابة.



وحلت اسبانيا في المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 16,972 شخصاً منهم 366 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 166,019 شخصاً، متفوقة بذلك على ايطاليا بنحو 10 آلاف إصابة. يليها فرنسا في المركز الرابع بحصيلة 14,393 وفاة، و 132,591 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 10,612، و 84,279 إصابة حتى الان.



ولا تزال إيران تحتل المركز السادس عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 4,474 شخصاً، و71,686 إصابة، لتأتي بلجيكا في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 3,600 حالة، و 29,647 إصابة، ثم الصين التي اصبحت في المركز الثامن بحصيلة 3,339 وفاة، و82,052 إصابة، وحلت ألمانيا في المركز التاسع مسجلة وفاة 2,945 شخصاً، وإصابة 126,291 إصابة، وفي المركز العاشر حلت هولندا بحصيلة 2,737 وفاة، و25,587 إصابة.



اما في الشرق الاوسط، واضافة لايران، اصبحت تركيا تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، مسجلة حصيلة بلغت 1,198 وفاة، و56,956 إصابة حتى الآن، لتحتل من حيث عدد الوفيات المركز ال11 عالميا من حيث حصيلة الوفيات.



وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة اليوم الأحد، عن وفاة 56 شخصاً متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا المستجد- "كوفيد19"، وعن اكتشاف 1,702 إصابة جديدة مؤكدة.



وأوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الجزائر، ومصر، والسعودية، والمغرب، والعراق، وقطر، وسلطنة عمان، وتونس، والإمارات، فيما سجلت بقية الدول إصابات جديدة مؤكدة.



فقد سجلت الجزائر اليوم 18 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 293 شخصاً، كما سجلت 89 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,914 حالة حتى الآن.



كما أعلنت مصر اليوم عن وفاة 13 شخصاً، من مجموع 159 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 126 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 2,065.



فيما أعلنت السعودية اليوم عن وفاة 7 اشخاص من مجموع 59 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 429 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4,462 شخصا.



كما أعلنت المغرب عن وفاة 7 مواطنين من مجموع 118 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 116 إصابة جديدة من مجموع 1,661 حالة.



وأعلنت العراق، اليوم، عن وفاة 4 أشخاص ليصل مجموع الوفيات الى 76، وتسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 1,352 حالة.



وفي ذات السياق أعلن اليوم في تونس عن وفاة 3 أشخاص ليرتفع بذلك عدد الضحايا في البلاد الى 31، وعن اكتشاف 22 إصابة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 707 حالة.



وأعلنت قطر عن وفاة شخص واحد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 7، كما تم اليوم اكتشاف اصابة 251 شخصاً بالفيروس، من مجموع 2,979 إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد.



وأعلنت سلطنة عمان عن وفاة شخص واحد متأثرا بإصابته بالفيروس من أصل 4 حالات وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 53 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 599 حالة في البلاد.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم، عن 216 إصابة جديدة من مجموع 2,728 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت 6 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



كما اعلنت الكويت اليوم عن اكتشاف 80 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 1,234، توفي منهم شخص واحد حتى الآن.



وفي البحرين تم اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة من مجموع 1,087 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن، فيما سجلت جيبوتي اليوم 27 إصابة جديدة من مجموع 214 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن شخصان اثنان.



وأعلن اليوم في فلسطين عن اكتشاف 22 اصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 290، توفي منهم مواطنان إثنان.



كما أعلنت لبنان اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 630 شخصاً، توفي منهم 20 شخصاً.



وكذلك أعلنت الأردن عن اكتشاف 8 إصابات جديدة من مجموع 389 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.