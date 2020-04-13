محافظ الخليل يعلن إغلاق بلدتي يطا والشيوخ بالكامل منعاً لتفشي (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدتي يطا والشيوخ جنوب وشرق الخليل بعد الاعلان عن اصابة مواطنين بفيروس كورونا.



ونص قرار المحافظ البكري على أغلاق يطا وضواحيها، وبلدة الشيوخ بالكامل، ومنع الحركة واغلاق جميع المحلات فيهما حتى اشعار آخر، لاستكمال اجراءات الطب الوقائي، وفق وكالة (وفا).