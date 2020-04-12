قناة إسرائيلية: وزارة المالية ستقرض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن وزارة المالية بحكومة الاحتلال قررت إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل وذلك على ضوء الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها بعد تفشي فيروس (كورونا).





وأوضحت القناة، أن المالية الإسرائيلية ستقرض السلطة مبلغ نصف مليار شيكل خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في أعقاب الانخفاض الحاد في عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.





وأشارت القناة، إلى أن القرض سيكون بمثابة سلفة على حساب فاتورة الضرائب الفلسطينية، لافتاً إلى أنه سيتم احتسابها من أموال الضرائب لاحقاً.

رام الله - دنيا الوطن