شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر تنويهاً مهماً للطلبة الراغبين بالعودة للقطاع

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر تنويهاً مهماً للطلبة الراغبين بالعودة للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء الأحد، تنويهاً مهماً للطلبة الراغبين في العودة إلى قطاع غزة، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك جاء فيه: 

تُهيب سفارة دولة فلسطين في القاهرة بالطلبة الكرام الدارسين في الجامعات المصرية، غير المضطرين للسفر إلى قطاع غزة بالبقاء في منازلهم، ضماناً لالتحاقهم بجامعاتهم حال إستئناف الدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية .

وتؤكد السفارة أن قرار سفر كل طالب يتوقف على قدر ظروفه الشخصية، و تتمنى السفارة السلامة والعافية للطلبة ولأبناء الشعبين الفلسطيني والمصري.

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