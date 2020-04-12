شؤون فلسطينية

سلطة النقد: ازمة كورونا ستترك تداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية

سلطة النقد: ازمة كورونا ستترك تداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، ورقة موقف بعنوان "الآثار الاقتصادية المتوقعة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2020".

وجاء في مقدمة الورقة، التي أعدتها دائرة الأبحاث والسياسة النقدية، أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة شديدة المخاطر والتحديات تسببت خلال السنوات الماضية بمجموعة من الأزمات والصدمات، السياسية والاقتصادية، على حد سواء، كان آخرها أزمة إيرادات المقاصة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي في العام 2019، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت المقدمة إلى أن العام 2020 لم يكن استثناء، اذ تعرض الاقتصاد الفلسطيني في نهاية شهر شباط إلى أزمة جديدة ذات صبغة عالمية متمثلة بفيروس كورونا، وتعتبر الأولى من نوعها التي تتعرض لها فلسطين في تاريخها المعاصر، ومن المتوقع أن يكون لها العديد من التداعيات على مستوى بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

وتناولت الورقة التطورات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمة، حيث أكدت الورقة أن الاقتصاد العالمي سيعاني من أثر الصدمات الكبيرة التي تلقتها حركة التجارة والإنتاج في الاقتصادات الكبرى، لا سيما ما تركز في قطاعات السياحة والسفر والنقل والخدمات الأخرى.

وتوقعت الورقة أن تتضمن التعاملات المالية للاقتصاد الفلسطيني مع المؤسسات والأسواق المالية الإقليمية والعالمية، على الرغم من محدوديتها، بعض المخاطر المحتملة، التي يتفاوت تأثيرها تبعاً لمصدرها ونوعها.

وفي هذا السياق، رصدت الورقة خمسة مصادر رئيسية لمخاطر محتملة يمكن أن تنتقل للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص من خلال تعامله مع المؤسسات والأسواق الخارجية، وهي: الاستثمارات الخارجية، ومعدلات الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار النفط والمواد الأولية، وتدفقات الدخل والتحويلات الجارية في ميزان المدفوعات.

وتطرقت الورقة إلى حجم الضرر المتوقع على الاقتصاد الفلسطيني جراء تداعيات انتشار هذا الفيروس، وفقاً لتقديرات سلطة النقد بالاستناد إلى سيناريوهين، الأول استمرار الأزمة لمدة أربع شهور، والثاني استمرارها لمدة ستة شهور، منوهة إلى أن الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد ركزت على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، للتخفيف من تداعيات الأزمة، وكذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقالت سلطة النقد: إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة لا تزال أولية، وغالباً ما سيتم تعديلها في ضوء تطورات ومجريات الأوضاع، وتأثيراتها المتوقعة على السيناريوهات المتعلقة بالنمو الاقتصادي المتوقع ومدى تراجعه.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: وزارة المالية ستقرض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل

قناة إسرائيلية: وزارة المالية ستقرض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر تنويهاً مهماً للطلبة الراغبين بالعودة للقطاع

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر تنويهاً مهماً للطلبة الراغبين بالعودة للقطاع

المجلس الأعلى للشباب والرياضة: استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة: استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي

إصابة مواطنيْن في اعتدء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنيْن في اعتدء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطن برصاص مجهولين شرق جنين

إصابة مواطن برصاص مجهولين شرق جنين

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالخليل وحالة تعافٍ برام الله

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالخليل وحالة تعافٍ برام الله

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

إسرائيل تُهدد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان بسبب (كورونا)

إسرائيل تُهدد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة: استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة: استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي

إصابة مواطنيْن في اعتدء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنيْن في اعتدء للمستوطنين بالخليل

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

وفاة مُسن فلسطيني إثر إصابته بفيروس (كورونا) في نيويورك

وفاة مُسن فلسطيني إثر إصابته بفيروس (كورونا) في نيويورك

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

اشتية: من المُبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية وندرس المقترحات

اشتية: من المُبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية وندرس المقترحات

اتحاد المقاولين يشيد بوزارة التربية ويدعو لصرف مستخلصات الشركات

اتحاد المقاولين يشيد بوزارة التربية ويدعو لصرف مستخلصات الشركات

منوعات

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي &#34;اللغد&#34; بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي "اللغد" بالحجاب

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على &#34;BBC&#34; تعلن خبراً سيئاً

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على "BBC" تعلن خبراً سيئاً

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

هناء نصور تعلن شفاءها من &#34;كورونا&#34; وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

هناء نصور تعلن شفاءها من "كورونا" وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

عربي

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان

الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان

مصر تُعلن الحصيلة الإجمالية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا)

مصر تُعلن الحصيلة الإجمالية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا)