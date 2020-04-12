ترامب يكشف عن أنباء جيدة بشأن الحرب على فيروس (كورونا)





وتابع ترامب: "قمنا بحشد 418 من الأطقم الطبية يشملون أطباء وتمريض ومتخصصون، من مستشفى (كومفرت) العائمة، ومن المستشفى الذي تم إنشاؤه في مركز جافتيس للمؤتمرات، لدعم مستشفيات ولاية نيويورك".



وقال ترامب: "أصبح لدينا أسرة داخل المستشفيات أكثر من التي نحتاجها، وهذا شيء جيد".



واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وجود أسرة خالية داخل بعض المستشفيات يعد مؤشرا جيدا، في إطار الحرب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).وأضاف ترامب، في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الأحد: "أصبح لدينا مزيد من الأسرة الخالية داخل المستشفيات، وهذه مؤشرات جيدة جدا".