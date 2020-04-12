الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123.



وأوضحت الوزارة أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680.



وقالت الوزارة إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين.