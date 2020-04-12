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مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، وفاة 13 شخصا، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بينما ارتفع عدد الحالات التي  تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى العزل إلى 447 حالة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينهم أجنبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى  الأحد، بلغ 2065 حالة، بينها 447 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وشدد مجاهد على أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

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