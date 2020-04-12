وزير تركي يقدم استقالته بسبب قرار حول فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.



وقال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء".



وأكد صويلو أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي".



كما طلب صويلو من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والشعب التركي بأكمله أن يعذروه على سوء تطبيق القرار.



وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، عن قرارها فرض حظر التجول الكامل في 31 ولاية بالبلاد في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، مدة 48 ساعة.



لكن هذه الخطوة أدت إلى تدفق حشود كبيرة للناس إلى الشوارع في السعي إلى شراء السلع الغذائية والطبية، حيث تم الإعلان عن القرار قبل ساعة واحدة فقط من دخوله حيز التنفيذ.



وتولى صويلو، البالغ 50 عاما من عمره، منصب وزير الداخلية التركي منذ أغسطس 2016