الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المسجد في المملكة، ارتفع إلى 389 مصاباً، وذلك بعد اكتشاف ثماني حالات جديدة، أغلبها في العاصمة عمان.



وقال جابر، اليوم الأحد، خلال الموجز الصحفي اليومي: "تم زيادة عدد فرق التقصي الوبائي في عمان إلى 40 فريقاً"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتوزعت الحالات المكتشفة على النحو التالي: 3 حالات من عمارة الهاشمي، وحالة لشخص خالط والده المصاب والأب، و3 حالات من الفحوصات العشوائية، ويتم التقصي لمعرفة من أين تم التقاط الفيروس.



وعن حالات الشفاء، قال جابر: إنها توزعت على النحو التالي، 20 في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملك المؤسس، وحالة في مستشفى الملكة علياء.



إلى ذلك، اعلنت الحكومة الأردنية، تمديد تعطيل المؤسسات، حتى نهاية نيسان/ أبريل الحالي.