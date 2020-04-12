تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالخليل وحالة تعافٍ برام الله



وأضاف ملحم: "بتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في فلسطين إلى (290) حالة، إضافة إلى (36) حالة لم يتم التأكد منها في القدس المحتلة، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين من أهلنا في العاصمة المحتلة".



وأشار ملحم، إلى تسجيل حالة تعافٍ واحدة جديدة من فيروس (كورونا) لشابة عشرينية من رام الله، كانت تعالج في مستشفى (هوغوتشافير) في ترمسعيا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى (59) حالة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل، فيما سجلت حالة تعافٍ واحدة لفتاة عشرينية في مدينة رام الله.وأوضح ملحم، في تصريح صحفي، مساء الأحد، أن الإصابتين لشابين: أحدهما عمره (23 عاماًً من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وآخر (28 عاماً) من يطا جنوب الخليل، كانا يعملان داخل الخط الأخضر، وقد طلب منهما عند عودتهما قبل حوالي أسبوع البقاء في الحجر المنزلي.