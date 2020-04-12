إيران.. حكم غريب على شاب خرق حظر التجول

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت محكمة إيرانية على شاب مدان بمخالفة إجراءات مكافحة كورونا بتقديمه النرجيلة في مقهاه، بتعقيم المساجد من الفيروس لمدة 540 ساعة.



وقال رئيس المحكمة العامة في مدينة أصلاندوز ناصر إسكندري، إن "قرار المحكمة جاء وفقا لصلاحياتها القانونية في إطار المادة 688 من قانون العقوبات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف، أن "القاضي آثر استبدال الحكم على المدان بالسجن لمدة 6 أشهر، وحكم على المدان بتعقيم المساجد في المدينة لمدة 450 ساعة، بحيث ينفذ الحكم لثلاث ساعات كل يوم".



وأشار رئيس المحكمة إلى أن "تقديم النرجيلة في ظل انتشار كورونا يهدد الصحة العامة، وأن السلطات لن تتهاون مع كل من يهدد صحة المواطنين".



وأعلنت الحكومة الإيرانية، حظر التنقل والسفر بين المدن، في ظل تدابير مكافحة انتشار كورونا، فيما أكد الرئيس حسن روحاني، أن بلاده تجاوزت الموجة الأولى من تفشي الفيروس، محذرا من احتمال قدوم موجة ثانية.



وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 4357 وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصلت إلى 70029، ولا يزال 3987 مريضا في حالة حرجة.



وذكرت الوزارة أن 41947 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفة أن السلطات أجرت 251703 فحوص لكورونا، منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق دور العبادة.