الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، وصول خمس كتات لفحص فيروس (كورونا) إلي المختبر المركزي بغزة، عبر منظمة الصحة العالمية.





وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن جهود وزارته، تكللت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتوفير جهاز فحص مخبري PCR من خلال مؤسسة رحمة العالمية.





وأضاف: "كما تم توفير كمية تقدر بــ 5 كتات من مواد الفحص لفيروس (كورونا) وقد وصلت الآن من الأردن إلى مقر المنظمة في القدس، وبانتظار وصولها إلى قطاع غزة، خلال الساعات المقبلة".











رام الله - دنيا الوطن