إسرائيل تُهدد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان بسبب (كورونا)

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بعثت رسالة إلى رؤساء الأجهزة في السلطة الفلسطينية، تتعلق بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان.





وأوضحت القناة، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي كبير، قوله: إن إسرائيل ستقلص من انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة في الميدان، وتقيد تحركاتها بين المدن والقرى ونشاطها في مناطق الريف، وفي المناطق القريبة من الحدود.





وأضافت القناة، وفق مصدرها الأمني، أن ذلك سيتم "إذا لم تقف حملة التحريض ضد إسرائيل والجنود والمستوطنين، بخصوص كورونا"، وفق تعبيرها.









رام الله - دنيا الوطن