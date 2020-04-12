عاجل

  • وزير الداخلية التركي يقدم استقالته بسبب كورونا

شؤون فلسطينية

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشاعر سامي مهنا، أن الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً، ولا تعرف الحدود، ويجب التشبث بالهوية الفلسطينية ثقافياً، واجتماعياً، وسياسياً، التي هي حق لنا، فالمثقف عليه أن يخلق الوعي والواقع الجديد، ويحاول تثبيته.

جاء ذلك، خلال مشاركته مساء اليوم الأحد، في أمسية شعرية، عبر برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث مهنا عن نشأته في قرية البقيعة في الجليل، القرية التي أسماها توفيق زياد بقرية الشعراء، والتي شهدت عدة نشاطات شعرية، وخرج منها سالم جبران ونايف سليم وسلمان فضول وآخرون، قائلاً:" ترعرعت على حب الوطن والشعر"، وسرد بداياته في الشعر وتأثره بالشاعر الكبير الراحل سميح القاسم الذي كان متحمساً لموهبته، وكان المرشد الأول الذي دعمه بكافة السبل.

وأكد مهنا أن الرواية تتقدم لتصبح ديوان العرب إلى جانب الشعر لأنه بالشعر وحده لا نستطيع أن نشكل ثقافة بدون جميع الأجناس الأدبية الأخرى، وتطرق مهنا في حديثه إلى إصداراته الشعرية المتنوعة، وإصداره مسرحية شعرية كلاسيكية  "مأساة وضاح"، كما تم تلحين أكثر من 20 قصيدة له، حيث كان فوزي السعدي أول من لحن قصيدة له بعنوان "أنتِ معي"،  كما وكتب مهنا أوبريت "شمس العروبة"، وتُرجمت بعض قصائده إلى لغات عدة، منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية.

وأشار مهنا بحديثه إلى تأسيس اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين في مناطق الـ48، معتبراً ذلك خطوة ثقافية فريدة ووطنية ونوعية، فنحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ومن مسؤوليتنا الوطنية أن نحافظ على ثقافتنا ومشروعنا الوطني وهويتنا الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين خصص جائزة للكتّاب بالداخل الفلسطيني لإعادة الصيغة الأدبية، وتثبيت الثقافة والهوية الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية رغم كل العراقيل الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالخليل وحالة تعافٍ برام الله

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالخليل وحالة تعافٍ برام الله

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

الصحة بغزة تُعلن وصول خمس كتات لفحص (كورونا) للقطاع

إسرائيل تُهدد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان بسبب (كورونا)

إسرائيل تُهدد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان بسبب (كورونا)

الصين تُوجه رسالة شكر للرئيس عباس بشأن (كورونا)

الصين تُوجه رسالة شكر للرئيس عباس بشأن (كورونا)

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

وفاة مُسن فلسطيني إثر إصابته بفيروس (كورونا) في نيويورك

وفاة مُسن فلسطيني إثر إصابته بفيروس (كورونا) في نيويورك

طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر أسماء العالقين الذين سيصلون عبر (معبر رفح)

طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر أسماء العالقين الذين سيصلون عبر (معبر رفح)

اشتية: من المُبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية وندرس المقترحات

اشتية: من المُبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية وندرس المقترحات

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

الشاعر سامي مهنا: الثقافة الفلسطينية لا تتجزأ جغرافياً ولا تعرف الحدود

اتحاد المقاولين يشيد بوزارة التربية ويدعو لصرف مستخلصات الشركات

اتحاد المقاولين يشيد بوزارة التربية ويدعو لصرف مستخلصات الشركات

الصحة المصرية تُزود (معبر رفح) بكواشف حرارية وفرق طبية لمواجهة (كورونا)

الصحة المصرية تُزود (معبر رفح) بكواشف حرارية وفرق طبية لمواجهة (كورونا)

الخضري: الضفة وغزة معاناة اقتصادية غير مسبوقة في ظل جائحة (كورونا)

الخضري: الضفة وغزة معاناة اقتصادية غير مسبوقة في ظل جائحة (كورونا)

الرئيس عباس يُثمن جهود الارتباط العسكري في ظل أزمة فيروس (كورونا)

الرئيس عباس يُثمن جهود الارتباط العسكري في ظل أزمة فيروس (كورونا)

الشوّا: نوازن ما بين الإجراءات الصحية ومصلحة المواطن وحفظ السلامة المصرفية

الشوّا: نوازن ما بين الإجراءات الصحية ومصلحة المواطن وحفظ السلامة المصرفية

بشار المصري: تحركنا مبكراً في غزة والقدس للمساعدة في مواجهة الوباء

بشار المصري: تحركنا مبكراً في غزة والقدس للمساعدة في مواجهة الوباء

منوعات

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي &#34;اللغد&#34; بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي "اللغد" بالحجاب

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على &#34;BBC&#34; تعلن خبراً سيئاً

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على "BBC" تعلن خبراً سيئاً

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

هناء نصور تعلن شفاءها من &#34;كورونا&#34; وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

هناء نصور تعلن شفاءها من "كورونا" وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

عربي

العراق يسجل أربع وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق يسجل أربع وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل شفاء أصغر مصابة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل شفاء أصغر مصابة بفيروس (كورونا)

هل يؤثر صيام رمضان على مناعة الإنسان بمواجهة فيروس (كورونا)؟

هل يؤثر صيام رمضان على مناعة الإنسان بمواجهة فيروس (كورونا)؟

السعودية تلجأ لمياه زمزم لعلاج مصابي فيروس (كورونا)

السعودية تلجأ لمياه زمزم لعلاج مصابي فيروس (كورونا)