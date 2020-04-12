طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر أسماء العالقين الذين سيصلون عبر (معبر رفح)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفاً بأسماء العالقين، الذين سيتم تسهيل دخولهم عبر (معبر رفح البري) خلال أيام فتحه استثنائياً، لأيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء).
وأشارت الهيئة في تصريح لها، إلى أن اسماء المواطنين، الذين سيتم ادخالهم هي على النحو التالي:
كشف لأسماء العالقين ليوم الاثنين:
نشرت الهيئة العامة للمعابر، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفاً بأسماء العالقين، الذين سيتم تسهيل دخولهم عبر (معبر رفح البري) خلال أيام فتحه استثنائياً، لأيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء).
وأشارت الهيئة في تصريح لها، إلى أن اسماء المواطنين، الذين سيتم ادخالهم هي على النحو التالي:
كشف لأسماء العالقين ليوم الاثنين:
كشف لأسماء العالقين ليومي الثلاثاء والأربعاء:
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