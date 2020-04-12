طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر أسماء العالقين الذين سيصلون عبر (معبر رفح)

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كشف لأسماء العالقين ليومي الثلاثاء والأربعاء:

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رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفاً بأسماء العالقين، الذين سيتم تسهيل دخولهم عبر (معبر رفح البري) خلال أيام فتحه استثنائياً، لأيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء).وأشارت الهيئة في تصريح لها، إلى أن اسماء المواطنين، الذين سيتم ادخالهم هي على النحو التالي: