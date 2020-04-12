اتحاد المقاولين يشيد بوزارة التربية ويدعو لصرف مستخلصات الشركات

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، بوزارة التربية والتعليم، بعد صرفها مستخلصات المقاولين، رغم صعوبة الأوضاع، جراء الجائحة الصحية، التي سببها فيروس (كورونا) في العالم.



ودعا رئيس الاتحاد، أسامة كحيل، كافة الوزارات للإسراع في صرف مستخلصات واجبة التنفيذ لحاجة الشركات وعمالها الماسة لهذه المستحقات، في ظل الأوضاع غير المسبوقة.



وأعرب كحيل عن تفهم الاتحاد لتأخر الوزارات في صرف المستخلصات، خلال المرحلة السابقة، جراء حالة المفاجأة والإرباك التي سببها ظهور الفيروس، وإعلان حالة الطوارئ، إلا أن هذه الوضع يجب ألا يستمر بعد القرار الحكيم والأمين الذي قامت به وزارة التربية والتعليم مشكورة.