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إنجلترا تُسجل 657 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إنجلترا تُسجل 657 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، أن 657 شخصاً جديداً، لقوا حتفهم بسبب فيروس (كورونا)، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

ولا يشمل الإحصاء الذي قدمته الخدمة الصحية الوطنية الوفيات في أسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، حيث من المقرر إصدار إحصاء مجمع لجميع مناطق المملكة المتحدة في وقت لاحق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلنت المستشفيات في بريطانيا السبت 657 وفاة إضافة إلى 9875 حالة وفاة سابقة، بمرض (كوفيد- 19).

وفي حين، يبدو أن عدد الحالات الجديدة، والعلاج في المستشفيات قد استقر، فإن الوفيات لا تزال في ارتفاع.

وشهدت حصيلة وفيات (كورونا) في إيطاليا وإسبانيا منحنى هبوطياً، وتسود مخاوف متزايدة من أن المملكة المتحدة، ستنتهي إلى كونها البلد الذي يضم أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس في أوروبا.

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