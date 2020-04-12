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الصحة المصرية تُزود (معبر رفح) بكواشف حرارية وفرق طبية لمواجهة (كورونا)

الصحة المصرية تُزود (معبر رفح) بكواشف حرارية وفرق طبية لمواجهة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، طارق شوكة، إنه تم تزويد (معبر رفح البري) بخمسة كواشف حرارية؛ للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد على جميع المسافرين والعائدين من خلال المعبر.

وأضاف شوكة، وفق صحيفة (المصري اليوم)، أنه تم تزويد المعبر بفرق طبية مدربة على أعلى مستوى؛ لمتابعة ورصد الحالات والمتابعة المستمرة من خلال إدارة الطب الوقائي في المديرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية دخول المواطنين العالقين بمصر، والذي سيبدأ غداً الاثنين، والذين سجلوا بياناتهم عبر الرابط الذي تم نشره الخميس الماضي. 

وأوضحت الوزارة، أنه تم ترتيب الأسماء وفق الفئات، مع مراعاة كبار السن والمرضى، وسيتم تسهيل دخول الجميع بناء على ذلك، بحسب القدرة الاستيعابية للمعبر، ومراكز الحجر الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.

وقالت الوزارة: إنه تم تجهيز أسماء الدفعة الأولى، التي ستدخل غداً الاثنين، وهم قرابة 300 مواطن، وجرى الاتصال بهم هاتفياً وإبلاغهم بالتواجد في (معبر رفح) صباح الاثنين، مع ضرورة التزام المواطنين المتواجدين في مصر بهذه الآلية، وألا يتوجه للمعبر إلا من تم الاتصال به.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم استكمال دخول باقي الدفعات خلال أيام عمل المعبر حتى الخميس المقبل، علماً بأنه سيتم الاتصال هاتفياً بكل دفعة قبل يوم من موعد دخولها.

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