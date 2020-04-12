دولي

ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 19899 والإصابات إلى 156363

ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 19899 والإصابات إلى 156363
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 19899.

وأشارت السلطات الإيطالية، إلى أن عدد الاصابات بفيروس (كورونا)، ارتفع ليصل الى 156363 حالة في البلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

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