عمدة نيويورك: الحكومة الأمريكية لم تتدخل بالشكل الكافي لمواجهة (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صرح عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الأحد، أن الحكومة الأمريكية كانت مقصرة ولم تتدخل بالشكل الكافي لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد في الولاية.



وقال في كلمة متلفزة حول تطورات الوضع في المدينة التي تعاني بسبب تفشي فيروس كورونا: "الحكومة الأمريكية يجب أن تعزز من تدخلها في مواجهة التفشي، وكانت مقصرة في الأزمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وطالب دي بلاسيو، إدارة بلاده بتوفير مزيد من أجهزة الفحص الفردي لسلطات الولاية.



وتابع: "ناشدت الحكومة الفيدرالية توفير الآلاف من أجهزة الفحص الفردي لفيروس كورونا"،



كما تعهد بأن السلطات بالمدينة: "لن تفصل أي موظف ولن تترك أي مواطن لا يجد قوت يومه أو يجبر على إخلاء منزله في ظل الأزمة".



واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، إذ سجلت أكثر من 500 ألف حالة إصابة، وأكثر من 18 ألف و700 حالة وفاة.