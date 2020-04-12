السعودية تلجأ لمياه زمزم لعلاج مصابي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية توزيع مياه بئر زمزم في مكة المكرمة على مرضى (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا (كوفيد - 19).



وقالت الوكالة السعودية إن توجيه الرئيس العام "جاء تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فيروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم".



وتضمن توجيه الرئيس العام بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي اليوم إن "عدد المصابين بالفيروس في المملكة وصل إلى 4462 بعد تسجيل 429 إصابة جديدة".



وأضاف "تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الضحايا 59"، فيما أشار إلى "تعافي 41 حالة جديدة بإجمالي 671 شخصا من الوباء.



وتجاوز عدد المصابين بوباء (كوفيد-19)، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي (جائحة)، في نحو 185 بلدا، 1.7 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 109 آلاف، بينما تجاوز عدد المتعافين 400 ألف.



وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال والأماكن السياحية والعامة، بجانب فرض الإغلاق أو حظر التجول.