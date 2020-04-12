الجزائر: تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه تم تسجيل 89 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).