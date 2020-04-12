الداخلية بغزة توضح إجراءات استقبال العائدين لغزة عبر معبر رفح

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن الوزارة بغزة أتمت التجهيزات مع الجانب المصري بشأن عودة العالقين في مصر، وإجراء الترتيبات اللازمة بالخصوص.



وأضاف البزم، خلال الإيجاز اليومي بشأن فيروس (كورونا): "جرى قبل أيام إعلان رابط لتسجيل بيانات العالقين في مصر؛ لنتمكن من حصر الأعداد التي تنوي العودة لغزة، وإجراء الترتيبات اللازمة لإدخالهم الحجر الصحي الاحترازي".



وتابع البزم: "سيتم فتح معبر رفح من يوم غد الإثنين حتى الخميس، لإدخال العالقين في مصر، بواقع 250 إلى 300 شخص في اليوم الواحد، وجرى تقسيم أعداد العالقين إلى فئات، وتوزيع دخولهم على أيام عمل المعبر، مع إعطاء الأولوية للمرضى وكبار السن".





وأكمل: "تم التواصل هاتفياً مع الدفعة الأولى التي ستدخل غداً، وإبلاغهم بالتوجه إلى معبر رفح وترتيب أمتعتم وفق التعليمات التي صدرت يوم الخميس، سيتم تسهيل إدخال جميع العالقين المتواجدين في مصر، وسيتم التواصل هاتفياً بشكل يومي مع كل دفعة من العالقين، وإبلاغهم بالترتيبات الخاصة".



واستكمل: "ندعو أبناء شعبنا الراغبين في العودة إلى الالتزام بهذه الآلية؛ حرصاً على مصلحتهم، ومن أجل تقديم خدمة تليق بهم، ولكي يتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة التامة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، وتم اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية اللازمة لجميع الأطقم العاملة في معبر رفح خلال استقبال المواطنين".



وقال: "كافة العائدين عبر المعبر سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، بناء على إجراءات وزارة الصحة، كما وأتمت وزارة الداخلية اليوم الترتيبات اللازمة لاستخدام مركز الحجر الذي تم تشييده في شمال قطاع غزة بسعة 500 غرفة، وهو جاهز لاستقبال المواطنين وسيبدأ عمله بدءاً من الغد، ويجري استكمال الترتيبات لتهيئة المركز الآخر في رفح".



واستكمل: "ندعو المواطنين إلى استشعار خطورة هذه المرحلة وعدم التهاون مطلقاً في إجراءات الوقاية والسلامة، فما زلنا في مرحلة الخطر، وأي تهاون أو تراخي قد يكلفنا الكثير، وكل إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية، وحتى إشعار آخر".



رام الله - دنيا الوطن