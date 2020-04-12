الصحة بغزة: لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بالقطاع حتى اللحظة

أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا حتى اللحظة، لافتا إلى أن الحالات الاربعة المتبقية في مستشفى عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا بوضع صحي مطمئن، اما الحالات التسعة التي تم وضعها في مركز الحجر الصحي برفح، في مرحلة التعافي.



وأوضح القدرة خلال الإيجاز اليومي الذي عقد مساء اليوم في مدينة غزة، أن وزارته تتابع صحياً 632 مستضاف داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الوزارة وكافة المؤسسات الحكومة تتابع أيضا سلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا.



وفي السياق، أكد القدرة أنه تم اتمام كافة الترتيبات الصحية لاستقبال القادمين الى قطاع غزة، وأن إجراءات استضافتهم ستكون 21 يوما قابلة للزيادة في مراكز الحجر الصحي، لافتا إلى أنهم سيستلمون كمامات واقية قبل دخولهم الى صالة الوصول، وسيتم الفحص الحراري للجميع.



وقال: "سيتم إعطاء الجميع ارشادات وتعليمات الوقاية والسلامة خلال فترة الحجر الصحي ليشكلوا بوعيهم صمام امان لحماية أنفسهم ومجتمعهم".



في سياق ذي صلة، أشار الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن جهود وزارته تكللت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتوفير جهاز فحص مخبري PCR من خلال مؤسسة رحمة العالمية وتوفير كمية تقدر ب 5 كتات من مواد الفحص لفيروس كورونا وقد وصلت الان من الأردن اغلى مقر المنظمة في القدس وبانتظار وصولها الى قطاع غزة خلال الساعات القادمة.



رام الله - دنيا الوطن