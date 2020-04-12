إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في قلقيلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الأحد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن الشاب يبلغ من العمر 30 عاماً وأصيب في قدمه بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول الى الأراضي المحتلة عام 48 من منطقة الجدار، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأوضحت المصادر بأن الشاب المصاب نقل الى المستشفى الحكومي بقلقيلية لتلقي العلاج.



وكانت قوات الاحتلال أحدثت قبل أيام عدة ثغرات في السياج الفاصل المحيط بمدينة قلقيلية لعودة العمال من الداخل المحتل دون المرور عن الجهات الرسمية وخضوعهم للفحص والحجر الصحي خوفاً من انتشار فيروس كورونا.



وقد أظهرت الفحوصات في الأيام الأخيرة إصابة عشرات العمال بفيروس كورونا الذي نقل إليهم بسبب اختلاطهم بمشغليهم الإسرائيليين.