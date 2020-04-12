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الكويت تُعلن تنفيذ أضخم خطة إجلاء في تاريخها

الكويت تُعلن تنفيذ أضخم خطة إجلاء في تاريخها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الكويت، عن أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية في الفترة بين 16 و25 نيسان/أبريل الجاري.

وأوضحت الكويت، وفق صحيفة (سبق)، أنه جرى الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من الخارج".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خطة تشغيل رحلات عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، والتي تشمل 188 رحلة بإجمالى 40485 راكباً، خلال ثمانية أيام، موضحةً أن الخطة التشغيلية ستتولى فيها.


وأضافت: "اليوم الأول سيكون لإجلاء المواطنين من الدول الخليجية، وسيشمل عودة نحو 8 آلاف مواطن على متن 51 رحلة يتركز غالبيتهم في الرياض ودبي والمنامة".

وتابعت، أن "اليوم الثاني سيشمل عودة نحو 7.200 مواطن على متن 41 رحلة تشمل عدة دول عربية وأجنبية منها عمان وبيروت وقبرص والقاهرة واسطنبول ولندن ولوس أنجلوس".

وأشارت إلى أن "الأيام التالية ستخصص بالتعاقب على نقل المواطنين الكويتيين وعوائلهم من بلدان العالم كافة".

وبينت أن هناك أياما تعتبر "احتياطية" لتسيير أي رحلات إضافية في حال وجود مواطنين راغبين بالعودة إلى البلاد، حيث من المقرر مبدئيا عودة 1500 مواطن على متن 5 رحلات جوية من عدة دول آسيوية.

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