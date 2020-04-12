دولي

بريطانيا تُسجل تدني بأعداد وفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تُسجل تدني بأعداد وفيات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 737 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب الوزارة، فإن ذلك يمثل تراجعاً ملموساً للحصيلة اليومية التي بلغت أمس 917 حالة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تماثل للشفاء من الفيروس وعاد لممارسة عمله من مقر اجازته الصيفي بلندن. 



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