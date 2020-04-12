بريطانيا تُسجل تدني بأعداد وفيات فيروس (كورونا)





وحسب الوزارة، فإن ذلك يمثل تراجعاً ملموساً للحصيلة اليومية التي بلغت أمس 917 حالة.



يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تماثل للشفاء من الفيروس وعاد لممارسة عمله من مقر اجازته الصيفي بلندن.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 737 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.