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الأزهر يُصدر فتوى بشأن رفض استلام جثة المتوفي بفيروس (كورونا)

الأزهر يُصدر فتوى بشأن رفض استلام جثة المتوفي بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الأزهر الشريف في مصر، الأحد، فتوى فيما يتعلق برفض استلام جثة المتوفي بفيروس (كورونا) من قبل ذويه، مشيراً إلى أن ذلك منكراً وحرام شرعا.

وقال الأزهر في بيان، إن "هناك ستة أحْكَامٌ للشرع مُتعلقة بمن توفي بفيروس كُورونا، أهمها أن رفض استلام جثة المتوفي بفيروس كُورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه؛ أمر منكر وسُلوكٌ محرمٌ منافٍ لحرمة الموت، فضلًا عن أنه لا يليق بأصحاب المروءة، وذوي الفضائل".

وأضاف البيان أن "دفن المتوفي بفيروس كورونا -كدفن غيره- واجب على المسلمين لا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين، ولا ضرر من دفن المتوفي بفيروس كورونا بعد أخذ جميع الاحتياطات السابقة في أي مقابر، كما أكدت ذلك الجهات الطبية المُتخصصة محليا ودوليا".

وتابع أنه "لا يُشترط المسجد لصحة صلاة الجِنازة، وتجوز صلاتُها في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر".

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه "لا تجوز المُصادرة على حقِّ أهل المُتوفَّي بفيروس كورونا في دفن قريبهم في المكان المُخصَّص له، ويكفي ما ألم بهم من ألمِ فراقه وعدم استطاعة رؤيته، بل إن الواجب في مثل هذه الظروف هو مواساة أُسر المتوفين، ومعاونتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم".

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