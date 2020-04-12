شاهد: أول ظهور لرئيس الوزراء البريطاني بعد شفائه من (كورونا)





ووجه جونسون كلمة للبريطانيين والأطباء والعالم، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل هزيمة الفيروس وعودة الحياة في العالم لطبيعتها.









رام الله - دنيا الوطنظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لأول مرة منذ تعافيه من فيروس (كورونا).