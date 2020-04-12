شاهد: أول ظهور لرئيس الوزراء البريطاني بعد شفائه من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لأول مرة منذ تعافيه من فيروس (كورونا).
ظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لأول مرة منذ تعافيه من فيروس (كورونا).
ووجه جونسون كلمة للبريطانيين والأطباء والعالم، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل هزيمة الفيروس وعودة الحياة في العالم لطبيعتها.
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