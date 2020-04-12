شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية تعقد غداً أول اجتماع لها عن بعد

الحكومة الفلسطينية تعقد غداً أول اجتماع لها عن بعد
الحكومة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد الحكومة الفلسطينية غداً الاثنين، أول اجتماع لها عن بعد، حيث أنه تقرر أن يكون الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقنية الفيديوكونفرنس. 

وعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، أن الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية أبلغت الوزراء بأنه سيتم عقد الاجتماع عن بعد وعبر الفيديو كونفرنس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. 

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تجتمع كل اثنين، فيما أظهرت عدة اجتماعات سابقة تغيير آلية الاجتماع الحكومي بطريقة يتباعد بها الوزراء عن بعضهم البعض. 

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