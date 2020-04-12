الحكومة الفلسطينية تعقد غداً أول اجتماع لها عن بعد





وعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، أن الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية أبلغت الوزراء بأنه سيتم عقد الاجتماع عن بعد وعبر الفيديو كونفرنس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن الحكومة الفلسطينية تجتمع كل اثنين، فيما أظهرت عدة اجتماعات سابقة تغيير آلية الاجتماع الحكومي بطريقة يتباعد بها الوزراء عن بعضهم البعض.





خاص دنيا الوطنمن المقرر أن تعقد الحكومة الفلسطينية غداً الاثنين، أول اجتماع لها عن بعد، حيث أنه تقرر أن يكون الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقنية الفيديوكونفرنس.