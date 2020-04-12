الخارجية: 25 حالة وفاة بين جالياتنا ولم يصل الدعم لسفاراتنا لدعم طلبتنا

- بعث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي برسالتين الى نظيريه وزير خارجية كل من استراليا وسنغافورة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة التي لم تتوقف لحشد أوسع دعم دولي لسد احتياجات دولة فلسطين من الناحيتين الطبية والمالية، بما يمكن وزارة الصحة الفلسطينية من مواصلة تنفيذ برامجها في مواجهة هذا الوباء، ويساهم في دعم الميزانية العامة للحكومة خاصة في هذه الظروف الصعبة.



- بعث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي رسالة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف وذلك استكمالا للمكالمة الهامة التي تمت بين دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية، امتدادا لنقاش المواضيع التي دار الحديث عنها في مكالمة دولة رئيس الوزراء.



- يؤكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين أن سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ المشكلة بالشراكة مع الجاليات الفلسطينية ومسؤوليها وفعالياتها ورجال أعمال فلسطينيين والاتحاد العام لطلبة فلسطين ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تولي أهمية خاصة لتلبية احتياجات الأسر والعائلات الفلسطينية المستورة والطلبة المحتاجين والعالقين، وقامت سفاراتنا في عديد الدول بتشكيل صناديق دعم وإسناد لجمع التبرعات المالية والعينية للوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المحتاجين من أبناء شعبنا.





وفي ذلك تؤكد الوزارة على ما يلي:





1- لم تصرف حتى اللحظة أية مبالغ لسفارات دولة فلسطين لتغطية مساعدات مالية أو عينية للعائلات المستورة والطلبة المحتاحين.





2- تقوم السفارات ومن ميزانيات عملها بتقديم مساعدات سواء مالية او عينية للمحتاجين، عن طريق تخصيص عدد من البنود في ميزانيتها التشغيلية وفي بعض الحالات غالبية ميزانياتها للوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، في مبادرات قامت بها سفاراتنا وتشكل بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز، وفي التزام واضح بالتعليمات التي أصدرها وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بهذا الشأن.





3- جمع التبرعات عبر الجالية ورجالات الاعمال والجمعيات والهيئات الخيرية.





4- الاستفادة من جميع فرص الاعانة والدعم التي توفرها الدول المضيفة مشكورة.



- يؤكد فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في صفوف جالياتنا في جميع دول العالم، ويجري يوميا مراجعات دقيقة للأرقام التي يعلنها سواء على مستوى جالياتنا في دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، ويحدث تلك الأرقام باستمرار، خاصة بعد ان قامت ادارة الرئيس ترامب بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مما اوجد صعوبات في التواصل للوصول الى ارقام الإصابات والوفيات بدقة متناهية في الولايات المتحدة الأمريكية.





هذا اليوم بلغ عدد الإصابات في دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية ٢٣٨ إصابة، وعدد الوفيات بقي كما هو ٨ وتماثل للشفاء ٣٨ حالة. بينما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية ٤٠٤ اصابة حتى اللحظة، مع اكتشاف ١٧ إصابة جديدة في لويزيانا شيكاغو ميشيغان وانديانا، مع بقاء حالات الوفيات ١٧ حالة، وتعافي ٩٣ حالة. وبهذا الخصوص يؤكد فريق عمل الوزارة أنه وبالرغم من الجهود الجبارة الني يبذلها على مدار الساعة في متابعة أعداد المصابين من ابناء جالياتنا، الا انه يتعامل بحذر واضح ودقيق مع الارقام والإعداد التي بحوزته.





وفي ذلك نؤكد على ما يلي



1. أوقفت بعض الدول اعلاناتها عن جنسية المصابين لاعتبارات تتعلق بالدول نفسها.



2. بعض المصابين من ابناء جالياتنا لا يرغبون في الإعلان عن إصابتهم.



3. في بعض الأحيان تصل المعلومة متأخرة الى سفارتنا، وتكون الحالة قد تماثلت للشفاء.



- يؤكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع العالقين والطلبة الراغبين في العودة الى ارض الوطن، وتواصل سفارات دولة فلسطين إعداد قوائم بأسمائهم ريثما تتوفر الفرصة لعودتهم. يؤكد الفريق أنه على أتم الجهوزية لتسهيل عودة العالقين وابنائنا الطلبة عندما يتم فتح المجالات الجوية والمعابر. وفي هذا الإطار تنظر الوزارة بارتياح كبير لإعلان السلطات المصرية لفتح معبر رفح لمدة أربع ايام، ولا زالت الجهود الاردنية الفلسطينية متواصلة لتسهيل عملية فتح المعبر.



- تتابع سفارة دولة فلسطين في بولندا أمور الجالية والطلبة، وسفارتنا على تواصل يومي مع كافة أفراد الجالية، وتقوم بمتابعة اوضاع الطلاب في كافة المدن بشكل مستمر، وقدمت العون لبعض الأسر التي تعيش في بولندا وفقدت العمل في ظل الظروف الطارئة التي تجتاح الكثير من الدول.





ونطمئن ابناء شعبنا ان كافة أفراد الجالية والطلبة الفلسطينيين بخير ولا إصابات بفيروس كورونا. وفي جانب آخر تواصل سفارتنا متابعة كافة الأمور اليومية في ظروف عمل الطوارئ، وقامت بالرد على بعض المغالطات في صحف محلية حول المعيقات التي تفرضها اسرائيل امام الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لمكافحة انتشار COVID 19، من خلال اقتحاماتها اليومية، وتهريب العمال الفلسطينيين دون المرور بنقاط الفحص التي أقامتها وزارة الصحة الفلسطينية لفحص العمال العائدين الي بيوتهم. كما قامت سفارتنا كذلك بحكم كون سفير فلسطين عميد السلك الدبلوماسي العربي، بالتعاون مع السفراء العرب في متابعة بعض الأمور التي تتعلق بالعالقين من الدول الأخرى من خلال التنسيق والمتابعة لخطوط الطيران الخاصة مع السلطات البولندية المختصة.





- منذ فرض نظام منع التجول وحظر كافة الأنشطة المحلية والقطاع الخاص والاغلاق شبه الكلي للبلاد من مطارات وموانئ، تواصل سفارة دولة فلسطين لدى سيرلانكا نشاطها ومتابعتها لأبناء الجالية وبعض اللاجئين والعالمين من ابناء شعبنا، كما وتقوم السفارة بالتواصل مع سجن ماريهانا للاطمئنان على معتقلان اثنان، أحدهما تم ترحيله من ماليزيا، والآخر شاب فلسطيني مقيم بالسعودية.





كما ويتم التواصل مع سجن نيجامبو حول معتقل فلسطيني آخر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبعد جهود بذلتها السفارة حكمت المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة مالية وعليه مغادرة البلاد، ولكن نظرا لحالة الطوارئ المفروضة من قبل الجيش والشرطة السريلانكية فعليه البقاء في سجن نيجامبو الي ان تنتهي هذه الفترة، ولان الوضع الصحي لهذا المواطن المعتقل غير جيد ويعاني من سرطان المعدة قام السفير بمخاطبة وزارة الخارجية والصليب الاحمر الدولي من اجل إيجاد حل لوضعه، والإسراع في تسفيره خارج البلاد او العودة الى حيث اتى. اما بخصوص وضع الجالية تؤكد السفارة أنه لم تسجل اية اصابة في صفوفها.



- تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة أن أوضاع الجالية والطلبة في عموم الصين بخير وصحة جيدة. تنصح السفارة كافة الاخوة الراغبين بالسفر الى الصين من الجالية او الطلبة الموجودين الان في البلاد، بتأجيل ذلك خاصة وان كل القادمين سيتعرضون الى فحص اجباري والحجر الصحي المشدد في المنازل لمدة اسبوعين بغض النظر عن نتيجة الفحص، اما بالنسبة للطلبة فلن يتمكنوا من العودة الى سكنهم الجامعي الا بعد الحصول على اذن مسبق من جامعاتهم، والا سيتعرضوا الى اجراءات رادعة بما فيها امكانية خسارتهم للمنحة والسكن الجامعي المجاني.





هذا ويواصل السفير متابعة شحن التبرع السخي الذي قدمته شركة CCC بشرائها عينات فحص لعدد من الدول بما فيها دولة فلسطين، بحيث تكون حصة دولة فلسطين ١٠ الاف مسحة، و ستصل الى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في القريب العاجل. كما يقوم السفير بتأمين شراء الاحتياجات والطلبات الطبية التي وصلتهم من دولة فلسطين.



- تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا أوضاع الجالية الفلسطينية على مدار الساعة، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، كما تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لأبناء الجالية وفقا لإمكانياتها المتواضعة. تؤكد السفارة أنه لم يتم حتى اللحظة تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية. اما بالنسبة للطلبة فجميعهم بخير، وهم على تواصل دائم مع السفارة. قامت السفارة بإعداد قوائم بأسماء جميع الراغبين بالعودة إلى ارض الوطن حين تتوفر الامكانية لذلك.





- تواصل سفارة دولة فلسطين لدى بنغلاديش متابعتها لأوضاع جاليتنا وطلبتنا، وقامت مع سفراء دول عربية شقيقة بتقديم مساعدات للعائلات المحتاجة وبحضور وزير الخارجية البنغالي.





وتفيد السفارة بان سفراء الدول الإسلامية الموجودة في دكا تبرعوا بستة أطنان مترية من المواد الغذائية الأساسية للفقراء البنغال الذين يواجهون صعوبات بسبب أزمة الفيروس التاجي. وقد تم تسليم التبرع الغذائي إلى نائب مفوض داكا في دار ضيافة الدولة بادما بحضور وزير الخارجية، وشكر وزير الخارجية السفراء على دعمهم ووقفتهم.





يؤكد السفير على تأمين ١٠٠ سلة غذائية للإخوة المسيحيين تم ارسالها من سفارة دولة فلسطين إلى إحدى أكبر الكنائس في العاصمة دكا، ولقيت ارتياحا وتقديرا عاليا لديهم اتجاه هذا الموقف، كما ثمنت وزارة الخارجية البنغالية ذلك. كما امنت السفارة أكثر من ٧٠٠ سلة غذائية ل ٥ جمعيات خيرية معروفه بنزاهتها.



- في إطار الاستجابة لخطة الطوارئ الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا والاجراءات المتخذة لخدمة جالياتنا الفلسطينية والطلاب الدارسين في أستراليا ونيوزيلندا، قامت السفارة الفلسطينية في كانبرا بإرسال رسالة إلى أفراد الجالية الفلسطينية المسجلين لديها من خلال البريد الالكتروني أشارت فيها إلى استعداد السفارة الفلسطينية تقديم أي نوع من المساعدة إليهم في حال الاحتياج إليها. كما لفتت انتباه الجالية الفلسطينية، مرة أخرى، إلى تفاصيل عنوان السفارة الفلسطينية، وأرقام هواتفها التي يمكن الاتصال بالسفارة من خلالها في كل من أستراليا ونيوزيلندا.





كما حثت أفراد الجالية الفلسطينية على التضامن في ظل هذه الظروف الصعبة، ونشرت هذه الرسالة على وسائل تواصلها الاجتماعي للجالية الفلسطينية في المقاطعات الأسترالية والنيوزيلندية المختلفة. كما قامت السفارة قبل ذاك بنشر العديد من الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو فيها أفراد الجالية الفلسطينية والطلاب الاتصال بها في حال حدوث أية طوارئ.





قام السفير بالاتصال شخصيا بعدد كبير من الطلاب الدارسين في أستراليا ونيوزيلندا والاستفسار عن أحوالهم ومطالبهم خلال هذه الفترة، في هذا الإطار تشير السفارة إلى أن هناك عدد من الطلاب الذين لديهم منح دراسية من الحكومة الأسترالية أو الجامعات الأسترالية والنيوزيلندية والذين رغبوا بالعودة، أحدهما من منطقة نابلس والأخر من قطاع غزه.





تم الاتصال بهما والاتفاق معهما على عدم السفر في الظروف الراهنة بسبب إغلاق المطارات وصعوبة الحركة داخليا، وخاصة أنهما لا يعانيان من مشاكل مالية بسبب الدعم الحكومي (لديهم منح كاملة).





بعض الطلاب اتصلوا بالسفارة طالبين الاتصال بوزارة الخارجية الأسترالية لتقليل عدد المساقات الدراسية نظرا للوضع القائم وقد قام السفير بذلك. تؤكد السفارة أن هناك ثلاث عائلات اتصلت بنا للسؤال حول رجوع زائرين أقارب لهم بعد انتهاء تأشيرات دخولهم إلى أستراليا، وجهت السفارة النصيحة لهم بتجديد التأشيرات مع رسالة من السفير إلى دائرة الهجرة بأن الحدود مغلقة حاليا إلى إشعار آخر وذلك لدعم طلب تمديد التأشيرات لهؤلاء العائلات.





قام السفير بالاتصال برؤساء منظمات الجالية الفلسطينية وحثهم على تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها من أفراد الجالية الفلسطينية وعلى أهمية الاتصال والتشاور المنتظم مع السفارة الفلسطينية في حال حدوث أي طارئ أو إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية، ويؤكد ان السفارة لم تتلقى أي طلب للمساعدة المالية من أفراد الجالية الفلسطينية أو الطلاب الدارسين في الجامعات الأسترالية والنيوزيلندية.





أرسلت السفارة الفلسطينية خطابات متطابقة إلى كل من رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلندا، وزيرا خارجية أستراليا ونيوزيلندا، وزيرا الصحة في أستراليا ونيوزيلندا، وأهم المنظمات الأسترالية غير الحكومية.



- طالبتهم فيها بتقديم الدعم لخطة الطوارئ الفلسطينية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وأرفقت هذه الرسائل بنص خطة رئيس الوزراء والميزانية المقترحة (137 مليون دولار أمريكي). نشرت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي للسفارة الفلسطينية الإعلان الذي نشرته وزارة المالية والذي يدعو المواطنين الفلسطينيين المساهمة في خطة الحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا ومن خلال بنك فلسطين. تؤكد السفارة أنها تواصل نشاطاتها بشكل اعتيادي، ولم يتم تسجيل ابة إصابة في صفوق الجالية والطلبة.



- تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا لوكسمبورغ أنه لم يتم تسجيل اي اصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، ليستقر عدد الإصابات عند 63 اصابة منذ بداية الأزمة، غادر المستشفيات كافة المصابين ما عدا حالة واحدة ووضعها مستقر، وتعافى ثمانية أشخاص من المجموع الكلي، وبقية المصابين يخضعون للحجر المنزلي ووضعهم مستقر. تؤكد السفارة أنها تتابع يوميا مراكز اللجوء من خلال الخلية التي تم تشكيلها من قبل السفارة، كذلك التواصل مع ابناء الجالية على مدار الساعة، و تستمر السفارة في توفير ما أمكن من مساعدات مادية وعينية للحالات المصابة وفق الإمكانيات المتاحة، حيث قدمت السفارة مساعدة لحالتين ليصبح مجموع ما قدمته السفارة 54 مساعدة منذ بداية الأزمة.



- يقوم سفير دولة فلسطين لدى المكسيك متابعة أوضاع الجالية باستمرار سواء في المكسيك او بليز، ويؤكد على عدم وجود إصابات بين ابناء الجالية، ولم يتلقى اية طلبات تذكر بخصوص الاحتياجات، يوجد طالب واحد في المكسيك وهو على تواصل دائم مع السفير وصحته جيدة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة، بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، جراء فيروس (كورونا) المستجد، فيما تم تسجيل 642 إصابة، و131 متعافياً.جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، حول تطورات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن السفارات الفلسطينية تواصل دعم الجاليات والطلبة المحتاجين، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يصلها أية أموال لهذا الغرض.وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":