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ما هي أكثر الدول تضرراً من وباء (كورونا)؟

ما هي أكثر الدول تضرراً من وباء (كورونا)؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 109307 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد.

وشُخّصت أكثر من 1780750 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى فحوص الكشف عن الإصابة محصورة في العديد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 359200 شخص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومنذ آخر تعداد، الجمعة الماضية، سجلت 6205 وفاة و81219 إصابة جديدة على الأقل حول العالم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها منذ تسجيل أول وفاة جراء كوفيد-19 في نهاية فبراير، إلى 20608 وفاة من أصل 530006 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 32110 مريضا.

والدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 19468 وفاة من أصل 152271 إصابة، ثم إسبانيا مع 16972 وفاة من أصل 166019 إصابة، وفرنسا مع 13832 وفاة من أصل 129654 إصابة، والمملكة المتحدة مع 9875 وفاة من أصل 78991 إصابة.

وسجلت الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية ديسمبر، إجمالي 82052 إصابة (99 حالة جديدة بين السبت والأحد)، من ضمنها 3339 وفاة (لم تسجل أي وفاة جديدة)، فيما شفي 77575 شخصا.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا، الأحد، 75018 وفاة من أصل 909769 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 21286 وفاة من أصل 553203 إصابة، وفي آسيا 4878 وفاة من أصل 137072 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4768 وفاة من أصل 98400 إصابة.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 2548 وفاة من أصل 61098 إصابة، وفي إفريقيا 742 وفاة من أصل 13697 إصابة، وفي أوقيانيا 67 وفاة من أصل 7515 إصابة.

وأعدت وكالة فرانس برس الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتبها من السلطات الوطنية المختصة، وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

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