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السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات بفيروس كورونا لتصل لـ 59 حالة

السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات بفيروس كورونا لتصل لـ 59 حالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية، الأحد، ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بلغ 59 حالة وفاة، وذلك بعد رصد سبع وفيات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 761، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر، بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وكان العاهل السعودي قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من 23 آذار/ مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

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