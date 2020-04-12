الشرطة تغلق صالوني حلاقه وتضبط 4 مركبات في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، صالوني حلاقة، وضبطت أربع مركبات لعدم التزامهم بالإغلاق ومخالفتهم لتعليمات الطوارئ في طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة طولكرم وأثناء عمل الدوريات داخل بلدات المحافظة قامت بضبط اربع مركبات والقت القبض على شخصين من اصحاب صالات الحلاقه لمخالفتهم تعليمات الطوارئ، حيث قامت الشرطة بإغلاقها واحضارهم من اجل إحالتهم لجهات الاختصاص.



وأكدت انه تم التحفظ على الأشخاص الستة وإحالتهم الى قسم تحقيقات الشرطة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً .