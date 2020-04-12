بشارة: سنُطالب إسرائيل بتوفير 500 مليون شيكل شهريًا من المقاصة لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الأحد: إن وزارته، تتجه للتوصل إلى تفاهمات مالية مع إسرائيل للحصول على السيولة النقدية، مع استمرار تولي الأخيرة جباية إيرادات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من الخارج إلى فلسطين.



وخلال لقائه بصحفيين عبر تطبيق محادثات الفيديو (zoom) أكد بشارة، أن وزارته تتجه للتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لاستلام 500 مليون شيكل (140 مليون دولار) شهرياً، من أموال المقاصة.



وأوضح أنه تبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية، تتوقع تراجعها بمتوسط 50 بالمئة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة (كورونا)، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.



وقال بشارة: "سنتوجه للجانب الإسرائيلي لطلب مبلغ لا يقل عن 500 مليون شيكل شهرياً من أموال المقاصة، مهما كانت قيمة الجباية الفعلية، خلال الشهور الستة القادمة، بهدف توفير حد أدنى من السيولة المالية للحكومة".



وفي حال عدم قبول إسرائيل للطلب الفلسطيني، أشار بشارة إلى أن حكومته وقتها ستتعامل مع الإيرادات الفعلية وفق آلية كل شهر بشهره، مضيفًا: "نتوقع تراجع إجمالي الإيرادات (المقاصة والإيرادات المحلية) بنسبة 60- 70% خلال فترة جائحة كورونا"، من إجمالي قيمة الإيرادات البالغة قرابة مليار شيكل (280 مليون دولار).





وأضاف: "قد نتجه للاقتراض التقليدي بقيمة 400 مليون دولار خلال الشهور الستة القادمة (نيسان/ أبريل- أيلول/ سبتمبر 2020)".



وتابع: "أولوياتنا خلال الفترة الحالية، هي توفير احتياجات وزارة الصحة المالية، والشؤون الاجتماعية، وتوفير فاتورة الأجور للموظفين والمتقاعدين".