وروما، وكان على متن الأولى 126 راكباً، والثانية 148 راكباً والثالثة 122 راكباً فإن كل الفحوص أتت سلبية.



وأعادت الوزارة، التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية، علماً أنّه ستتمّ متابعتهم يومياً من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في لبنان، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 630، ولم تُسجل أي إصابة لدى اللبنانيين الوافدين، ولم تُسجل أي حالة وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.وكانت الوزارة الصحة، أعلنت أنّ الفحوص التي أجريت للركاب الـ 123، الذين وصلوا على متن الرحلة الآتية من الكويت، جاءت سلبية، مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد ما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية، وبالنسبة للطائرات التي وصلت من دبي ولواندا