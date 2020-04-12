شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث آخر مستجدات فيروس (كورونا) في قطاع غزة

وزيرة الصحة تبحث آخر مستجدات فيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن التحضير لإرسال أدوية ومستلزمات طبية خاصة بفيروس (كورونا) للتعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها بالفيروس.

وبحثت الكيلة، استعدادات مراكز الوزارة، واحتياجاتها لمواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، والترتيبات الصحية لعودة المواطنين الفلسطينيين عبر (معبر رفح البري)، خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك، بحضور وزيرة المرأة، آمال حمد، ووزير الثقافة، د. عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، والمسؤول المحوري لملف (كورونا) د. كمال الشخرة، ومدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، نزار مسالمة.

واطلعت وزيرة الصحة على آليات إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بـ (كورونا)، مشيرة إلى أنه ولوجود نقص في المواد الخاصة بهذا الفحص على مستوى العالم، فإن الوزارة ستقوم باستقبال عينات المشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختبر بيت لحم، وذلك إلى حين توفير المواد اللازمة، وتوزيعها على جميع مختبرات الوزارة، التي تجري هذا الفحص.

وأكدت الكيلة، أن وزارة الصحة، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، تسعى للتخفيف عن أبناء شعبنا في جميع المحافظات، فيما تقوم طواقمها بجهود جبارة لاحتواء فيروس (كورونا) والحد من انتشاره.

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