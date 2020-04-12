هنية يُوجّه رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس



وأشار إلى الترتيبات مع الأمم المتحدة، والتي من خلاله،ا يمكن إيصال المساعدات، سواء داخل أو خارج الأرض المحتلة.



من جانبه، أبدى رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، الاهتمام بهذه القضايا التي طرحها رئيس الحركة، واعدًا بنقلها إلى الملك، ومتابعة الإجراءات، التي يمكن أن تصدر بهذا الخصوص، سواء في القدس أو غزة أو في الشتات، متمنيًا للشعب الفلسطيني مزيدًا من الصمود والثبات في وجه المحتل، وفي وجه وباء (كورونا)، وتأكيده وقوف المغرب الشقيق إلى جانب أهلنا في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، ظهر اليوم الأحد، سعد الدين العثماني، رئيس وزراء المملكة المغربية، حيث بحثا العديد من القضايا المهمة.ووفق حركة (حماس)، فقد استعرض هنية، خلال الاتصال مع رئيس الوزراء المغربي ثلاثة ملفات: أولها التطورات الخطيرة المتعلقة بقضية القدس، في ظل الحديث عن اجتماعات اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، فيما يسمى ضم أراضي الضفة الغربية، وفقًا لما ورد في (صفقة القرن).وأشار إلى ما يجري في المدينة نفسها من سياسات التهويد والاستيطان والعقوبات الجماعية لأبناء شبعنا في القدس، وإهمال المواطنين، وخاصة من الرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس (كورونا).وطالب هنية، خلال الاتصال، بنقل رسالة إلى الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس للتحرك العاجل، والعمل مع الجهات كافة؛ لكشف أبعاد المخطط الأمريكي الإسرائيلي، وقطع الطريق على جريمة الضم، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني، سيظل في موقع الصمود والمقاومة والدفاع عن القدس، وأرضه المحتلة.واستعرض رئيس المكتب السياسي لحماس أيضًا، تداعيات أزمة تفشي فيروس (كوفيد- 19)، وانعكاساتها على شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، والتي تُضاف إلى الأزمات الموجودة أصلًا من حصار وقلة الإمكانات، خاصة في المجال الصحي، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة لأهلنا في القطاع من أجهزة تنفس، وشرائح الفحص، والأدوية اللازمة للتعامل مع الفيروس، والمرضى.وتطرق هنية إلى أوضاع الشعب الفلسطيني في الشتات ومخيمات اللجوء، وخاصة في لبنان وسوريا وغيرها من المناطق، مستعرضًا أحوالهم الإنسانية المترتبة على انتشار الفيروس، مشددًا على أهمية تقديم ما يمكن من مساهمات لهم، شارحًا ما تقوم به الحركة في الخارج للتخفيف عن شعبنا، رغم شُح الإمكانات وسياسية تجفيف المنابع التي تلاحق الحركة.