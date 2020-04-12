دولي

إسرائيل تفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من الخارج

إسرائيل تفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، السماح لرحلات جوية دولية بالهبوط في مطار (بن غوريون) الدولي، على أن يفرض الحجر الصحي على جميع القادمين إلى إسرائيل في فنادق تخصصها وزارة الدفاع.

وقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية، قرارها بهذا الخصوص، خلال جلسة هاتفية لها اليوم.

يشار إلى أنه تم استئناف هبوط الرحلات الجوية الدولية في مطار (بن غوريون) الدولي في أعقاب قرار الحكومة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت صباح اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 103 بينما ارتفعت أعداد المصابين إلى 10878 حالة، 331 مريضاً منهم بحالة خطيرة.

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