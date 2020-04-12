(كورونا) يقتل 75 ألف شخص في أوروبا

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رام الله - دنيا الوطن

أدى تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد، لوفاة أكثر من 75 ألفاً في قارة أوروبا لوحدها، 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.



وأكدت وكالة (فرانس برس)، أن أوروبا، أصبحت أكثر قارات العالم تضرراً من وباء (كوفيد- 19) بإجمالي 75 ألفاً و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة.



وتتصدر إيطاليا الوفيات بـ 19468 وفاة، ثم إسبانيا ثانياً مع تسجيل 16972 وفاة، ثم فرنسا، فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة، سجلت 9875 وفاة حتى التاسعة بتوقيت غرينتش، جراء الإصابة بمرض (كوفيد- 19) الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.